Le résumé de la conférence de presse de Philippe Montanier avant Châteauroux - Lens

Philippe Montanier est apparu ce vendredi à la traditionelle conférence de presse d'avant-match. Il est revenu principalement sur les défaillances de son équipe face à Grenoble.

Grenoble

P. M. : "On était en dessous de notre niveau sur le plan technique et la finition. On met trop peu de buts sur coups de pied arrêtés. Il faut retrouver cette justesse technique dans la finition et en avant de la surface."

"Simon Banza a certainement un manque de rythme. Cela a été difficile pour lui mais il n'y avait pas que lui."

"Notre volonté, c'est que ce nul contre Grenoble soit bonifié si on gagne à Châteauroux derrière."

Châteauroux

"Châteauroux a quand même été capable de battre Ajaccio. On va être méfiant car même si c'est vrai que sur le papier c'est déséquilibré, ils sont capables de nous battre aussi."

Infirmerie

"Gradit et Perez ont repris avec le groupe, mais ils ne seront pas opérationnels. C'est en bonne voie., j'espère les récupérer après Châteauroux."

Source: RCLens.