Lens - Grenoble: Les notes MadeInLens

Dans un match non maitrisé par les joueurs de Philippe Montanier, rares sont les lensois à s'être mis en valeur. Ils ont tout de même réussi à conserver le point du match nul, même si la fin de match laissait espérer mieux....

LECA (8) : A encore tenu la baraque avec deux parades décisives. Il a aussi été bien plus souvent mis à contribution que d'habitude. Un match plein.



FORTES (4) : Une grosse erreur et beaucoup de difficultés qui n'a pas amené de confiance dans cette défense. Doit faire beaucoup mieux sur le terrain et doit encore beaucoup travailler la semaine pour retrouver son niveau d'il y a un an.



DIALLO (5) : S'il a commis moins d'erreurs que dernièrement, il a été totalement absent dans la relance.



DOUCOURE (5) : Trop souvent pris dans le jeu large, on a aussi noté aucune entente avec Haïdara.



HAIDARA (4) : Plus porté sur l'offensive, il a été inefficace, tout en laissant trop d'espaces.



MICHELIN (7) : Le meilleur joueur de champ hier. Le vent ne l'a pas aidé à centrer, mais ses déplacements et montées balle au pied auraient pû être décisives, si ses compères au centre du terrain avaient réussi à combiner...



CAHUZAC (4) : Trop rude et rapidement averti, il a ensuite édulcoré son jeu, disparraissant de la partie... A le mérite de terminer un match arbitré par N. Rainville.



GILLET (5) : Le vétéran manque de jus et n'a pas été plus au niveau que le reste de son équipe.



JEAN (6) : Manque de rythme malgré ses premières excellentes sorties, on ne peut lui demander une masterclass à chaque fois. Il a tout de même apporté.

Remplacé par Boli, qui a montré de l'envie et beaucoup de mobilité.



ROBAIL (4) : S'il a a souvent été au pressing sur des replis, il a aussi été trop pris en faute. Quant aux trente derniers mètres, il a été incapable d'ajuster ses passes et de faire les bons choix. Doit retourner sur le banc et laisser sa place de titulaire.

Remplacé par Mauricio, qui a plus ou moins donné dans le même ton que son compère, coup-francs calamiteux compris.



BANZA (5) : N'a pas été aussi présent que lors de sa dernière entrée. Remplacé par Sotoca, beaucoup plus actif face à ses anciens co-équipiers, mais toujours pas décisif.

Le coach, MONTANIER (4) : Il n'a ni trouvé les mots, ni les solutions pour endiguer ce non-match.

Si sa composition de départ était bonne, il aurait pû effectuer des changements différents, par exemple en resituant Doucouré à la place d'un Cahuzac averti, laissant la possibilité à Radovanovic de remettre de l'ordre dans la défense.

Ses derniers changements offensifs (Robail 68ème, Boli 84ème) ont été trop tardifs.