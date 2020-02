L'augmentation de capacité de la tribune Marek actée?

Ces dernières semaines, les résultats (positifs) du passage en mode "tribune debout" ont été présentés aux pouvoirs publics, et, notamment sous l'impulsion des Red Tigers, une proposition de l'augmentation de la jauge en tribune Marek a été soumise. Celle-ci serait d'ors-et-déjà validée, pour un passage de 4200 à un peu plus de 6000 supporters.

Une annonce en ce sens devrait avoir lieu au cours des deux prochains mois, mais plus probablement fin mars.

Grâce à cette décision, le stade Bollaert-Delelis repassera officiellement à une capacité se situant au-delà des 40 000 spectateurs, mais surtout, créera une opportunité attendue de longue date par de nombreux supporters de s'abonner dans le kop, dès l'été prochain.