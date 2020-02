Le résumé de la conférence de presse de Philippe Montanier avant Lens - Grenoble

La 24ème journée de Domino's Ligue 2 commence ce soir mais elle se terminera lundi avec le second match du RC Lens à Bollaert en moins d'une semaine.

Philippe Montanier joue la carte de l'humilité et de la méfiance face à une équipe grenobloise performante depuis de nombreuses semaines.

Grenoble

P. M. : "C'est l'une des meilleures équipes sur les deux derniers mois de championnat. On devra faire preuve d'humilité et avoir de l'ambition.

Ce serait une grosse performance d’enchainer 2 victoire à domicile."



Forme

"A l'aller on avait fait un point sur 9 contre ces équipes [NDLR: Troyes, Clermont, Le Havre], là on fait 5 points sur 9. On aurait aimé faire mieux mais c'est pas mal négocié."



Infirmerie

"Pour Gradit et Perez je pense que ce sera juste pour lundi. Manuel a toujours de bonnes douleurs aux ischios. Jonathan va beaucoup mieux mais il faut maintenant qu'il reprenne le terrain. Il n'y a pas d'autre joueur indisponible."



Source : RC Lens.