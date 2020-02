Lens - Troyes: Les notes MadeInLens

Dans un match où les fautes se sont accumulées, surtout côté troyen, qui ont d'ailleurs été réduits à dix, les lensois ont réussi difficilement à percer le double rideau installé par L. Battles.

Ils renouent néanmoins avec la victoire, ce qui leur permet, à défaut de creuser l'écart avec Ajaccio ou de revenir sur Lorient, de mettre leurs adversaires du jour à 8 points.

LECA (7) : A eu moins à s'employer de manière spectaculaire que ces dernières semaines. Vigilant et prompt dans ses sorties.



DIALLO (6) : N'a pas commis d'erreur cette fois-ci et a sû juguler les contres troyens.



FORTES (6) : A effectué un match plus serein que contre Le Havre. Son duo avec Diallo a cette fois-ci bien fonctionné.



DOUCOURE (5) : Moins propre que dernièrement, il a notamment commis une grossière erreur qui aurait pû couter cher. Aurait pû plus se projetter vers l'avant une fois en supériorité numérique.



HAIDARA (5) : N'a pas démérité mais le jeu offensif penchait clairement à droite.

Remplacé par Charles Boli, utilisé en piston gauche très offensif, qui a eu du mal à se placer correctement.



MICHELIN (8.5) : Meilleur joueur sur la pelouse hier, et bien seul jusqu'à l'arrivée de Corentin Jean.

Il aurait pû réellement briller si Simon Banza avait transformé de la tête un ou deux de ses centres.



CAHUZAC (7) : A bien balayé au milieu de terrain, sans faire de faute dans un match où l'adversaire se serait bien vu le provoquer. Il s'est montré aux avant-postes, mais n'est pas à l'aise dans ses frappes.



GILLET (6) : Métronome au milieu, on sait combien son rôle est précieux dans les transmisisons. Aurait pû faire plus dans l'apport offensif, surtout à dix contre onze.



MAURICIO (5) : Titularisé à nouveau à la place de Corentin Jean, il va avoir du mal à conserver sa place de titulaire dans les semaines à venir. Moins présent au pressing, il a peu créé. Doit retrouver du jus.

Remplacé par Jean, dont l'entrée en jeu a permis de débloquer la situation. Il marque avec son premier ballon, alors que ses coéquipiers avaient jusque-là échoué ne serait-ce qu'à cadrer.



ROBAIL (4) : N'a absolument rien réussi, sauf... sa passe décisive pour Corentin Jean, où il résiste au pressing troyen. Plus libre de ses mouvements, il aura été meilleur en seconde période, mais sa 1ère mi-temps était indigeste.

Remplacé par Florian Sotoca, pas vraiment en vue ou à l'aise sur l'aile gauche.



BANZA (5) : A "bouffé la feuille" en frappant le poteau et ratant un plat du pied aux 6 mètres. Il n'a pas été précis mais a le mérite d'avoir été à la réception de nombreux ballons. Son efficacité va revenir.