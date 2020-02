Le Havre - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour Le Havre - Lens; Les lensois, dominés en première période, ont tout de même pû ramener un bon point du stade Océane.

LECA (7) : Très régulier depuis de nombreuses semaines, il a tenu la barraque. Et l'arbitre l'a bien aidé quand il a été battu...



FORTES (5) : Il est plutôt bien revenu vu les circonstances, lui qui n'était pas programmé pour rejouer si vite après sa longue blessure. N'a pas été un capitaine très serein.



DIALLO (6) : A commis moins d'erreurs techniques que dernièrement.



DOUCOURE (7) : Toujours très précieux par sa polyvalence, il commet tout de même quelque erreurs de jeunesse.



HAIDARA (6) : Concentré sur ses taches défensives, il a laissé pencher le jeu offensif à droite.



MICHELIN (5) : Un peu esseulé à droite, il n'a pû apporter autant que d'habitude.



CAHUZAC (7) : Le genre de match dans lequel sa hargne, bien qu'à double tranchant, a aidé le racing.



GILLET (7) : Le retour en tant que titulaire de l'ancien capitaine a permis de regagner en maitrise au milieu de terrain, surtout en seconde période.



JEAN (7) : Pour sa première titularisation, il aurait pû une nouvelle fois se montrer décisif. N'avait pas encore 90 minutes dans les jambes.

Remplacé poste pour poste par Mauricio, qui n'a pas été très précis dans ses prises d'initiatives.



ROBAIL (4) : Souffle trop le chaud et le froid, et c'était plutôt le froid au stade Océane. Doit impérativement gagner en régularité sous peine de laisser se poser des questions plus profondes...



SOTOCA (5) : Peu en vue, et remplacé par un Simon Banza bien plus actif sur le front de l'attaque lensoise.

Le coach, MONTANIER (6.5) : Il a dû constituer sa défense avec ce qu'il avait, et a pû ramener un match nul contre une équipe crainte pour ses individualités.

La titularisation de Corentin Jean est un plus, mais il a conservé un joker dans sa manche en n'effectuant que deux changements. On aurait aimé voir Charles Boli entrer à la place de Gaëtan Robail, par exemple.