Le Havre - Lens: L'analyse de l'adversaire

Avant chaque rencontre, la rédaction de MadeInLens passe au crible l’adversaire à venir de nos Sang et Or. Prochain adversaire au menu : Le Havre. Forme du moment, premiers matchs, effectif et joueur à suivre : On vous dit tout sur les havrais avant la rencontre de ce vendredi!

Le Havre, une belle forme actuelle

Les normands semblent enfin avoir trouvés un joli rythme : Avec une seule défaite lors des sept dernières rencontres de championnat, les hommes de Paul Le Guen se sont très bien replacés dans la course aux barrages et à la Ligue 1. Si le début de saison avait été un peu en dents de scie, la régularité est enfin arrivée du côté du Havre, preuve en est cette dernière victoire face à Troyes, candidat sérieux à la montée. Si l’attaque normande a toujours été en forme, notamment emmenée par un grand Kadewere, la solidité défensive était elle plus en difficulté, mais ces derniers temps, le HAC encaisse beaucoup moins de buts et les résultats suivent… Avec cette belle forme actuelle, un grand buteur et une stabilité défensive retrouvée, le tout encadré par un entraineur de renom, la fin de saison pourrait bien être à la fête du côté du Havre.

Le Havre, de nouveau en 3-5-2 ?

Lors de la victoire des siens face à Troyes, Paul Le Guen a innové en terme de système. Adepte d’une défense composée de quatre hommes, il a cette fois opté pour un schéma à cinq derrière, ce qui a porté ces fruits puisque son équipe s’est imposée sans encaisser de but. Paul le Guen a justifié son choix par la volonté de contrer les gros gabarits troyens et de tout mettre en œuvre pour conserver sa cage inviolée, ce qu’il est parvenu à faire. Alors le coach normand va-t-il reconduire le même onze ou revenir à ses idées initiales et repasser à quatre derrière? Réponse vendredi.

Le Havre, un effectif jeune et un entraineur d’expérience pour viser loin ?

Il faut bien chercher pour trouver un joueur d’expérience du côté havrais cette saison ! En effet, avec seulement deux trentenaires (Alexandre Bonnet et Jean Pascal Fontaine) au sein de l’effectif on peut bel et bien parler d’un effectif très jeune ! Si la fougue est un atout dans certaines situations, elle peut beaucoup moins l’être dans d’autres comme notamment dans des matchs importants et dans une lutte finale pour une accession, s’expliquant par un manque d’expérience. Mais la présence de Paul Le Guen à la tête de ce très jeune effectif pourrait bien être un atout pour tous ces jeunes joueurs, puisque le coach lui possède une expérience du très haut niveau. Ce mélange entre jeunesse de l’effectif et un coach plein d’expérience peut-il être une belle solution pour retrouver la Ligue 1 ?

Le joueur à suivre : Tino Kadewere

18 buts inscrits, un transfert à Lyon et la place de meilleur buteur de Ligue 2, voilà le bilan dont peut se vanter Tino Kadewere à l’heure où nous vous parlons. C’est sans aucun doute le danger principal de l’effectif havrais, puisque le zimbabwéen ne cesse plus de marquer cette saison. En grande réussite dans tous les domaines du jeu que ce soit dans la surface, dans le jeu aérien ou sur coups de pieds arrêtés, le danger peut venir de partout avec lui. S’il est resté muet face à Troyes, le danger sera de taille pour la défense lensoise, puisque bien Kadewere reste très rarement muet plus de deux journées d’affilée (il n’a subi qu’une disette de 3 journées entre la 8ème et la 11ème journée).