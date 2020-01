RC Lens - Clermont : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens suite au match nul 1 - 1 acquis à Bollaert-Delelis contre une très bonne équipe de Clermont. Dominés et finalement punis par Grbic, les lensois ont arraché le match nul grâce à Corentin Jean.

LECA (7) : A encore réalisé une grande parade en première mi-temps, mais ne peut indéfiniment rattraper les érements de sa défense, en l'occurence Zackaria Diallo hier.



DIALLO (3) : En cause sur le but clermontois, il a rappelé le mauvais Zackaria Diallo connu en août.



DOUCOURE (7) : A nouveau centre-gauche, il a été le meilleur défenseur hier.



GRADIT (6) : Blessé à l'oeil en début de seconde période, il doit retrouver un peu plus de rythme. Remplacé alors par FORTES, qui revient après 4 mois d'absence et donc difficilement jugeable.



MICHELIN (7) : Très sollicité sur son côté, il n'a pû se montrer décisif, que ce soit en combinant avec Mauricio ou bien en tentant lui-même. Dommage.



HAIDARA (7) : Montre une meilleure maitrise offensive de son poste depuis quelques semaines, mais doit encore fait les bons choix, ou mieux combiner avec Robail.



PEREZ (5) : Titularisé à la place de Gillet, il a peu apporté face à ses anciens co-équipiers.



CAHUZAC (5) : Le capitaine suppléant de Guillaume Gillet a vite récolté un carton jaune. Avec Manuel Perez, ils n'ont pû contrôler le milieu de terrain.

Remplacé par GILLET dont l'entrée a démontré une certaine dépendance de l'entrejeu lensois au vétéran belge.



MAURICIO (5) : Comme face à Guingamp, il a peiné à faire la différence. Son jeu de pressing s'est aussi effacé.

Remplacé par Corentin JEAN, le véritable MVP côté lensois. Avec une efficacité maximale, il aurait pû inscire un hat-trick.

Il devra se contenter d'un but, d'une tête lointaine sur la barre, et d'un tir arrêté, mais il a montré plus de précision en une demi-heure que tout ses autres coéquipiers le reste du temps.



ROBAIL (4) : On retrouve le Robail des mauvais jours. Alors qu'il avait réalisé un mois de décembre parfait, il a accumulé les mauvais choix et les imprécisions techniques. Pas suffisant par rapport au temps de jeu qui est le sien depuis le début de la saison.



SOTOCA (4) : N'a quasiment pas été servi mais n'a pas non plus réalisé d'action décisive quand il s'agissait de couper un ballon dans la surface, ou de s'imposer physiquement.

Le coach, MONTANIER (5) : Il avait choisi de titulariser Manuel Perez contre son ancien club et de garder sa confiance dans le duo Mauricio-Robail.

Las, les lensois ont souvent été dominés, jusqu'à l'ouverture du score de Grbic. Avec les entrées de Gillet et Jean, son équipe s'est enfin remise en marche, mais trop tard pour glâner les trois points.