Walid Mesloub quitte le RC Lens

Walid Mesloub a quitté le RC Lens; Le club l'a libéré de son contrat et il s'engage donc à Umm Salal, au Qatar.

Comme préssenti, le joueur en manque de temps de jeu et soumis à la concurrence de Tony Mauricio et désormais Corentin Jean, s'est trouvé un dernier contrat avantageux au Moyen-Orient.



Walid Mesloub restera principalement à créditer d'une excellente année 2018, pour laquelle le club lui doit beaucoup (maintien en Ligue 2 après son arrivée, puis les barrages pour la montée la saison suivante).