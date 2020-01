Guingamp - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour la rencontre Guingamp - Lens (1-1). Après une première période mauvaise de la part des lensois, où Jean-Louis Leca a tenu la barraque, G. Robail a ouvert le score dès le retour des vestiaires.

Alors que Philippe Montanier blindait sa défense avec l'entrée de Perez, Guingamp a égalisé pour un partage des points somme toute logique.

LECA (7.5) : Aurait pû être le grand homme du match, il a malheureusement dû s'incliner en find e rencontre. Il avait aupravant répondu présent, surtout en première période.



DIALLO (6) : Une reprise sur de bonnes bases pour Zackaria Diallo, même si comme le reste de l'équipe, il n'est pas apparu au niveau qu'il avait en décembre.



DOUCOURE (7) : Couteau suisse défensif de son coach, il a encore répondu présent, même s'il commet encore quelque erreurs de jeunesse.



RADOVANOVIC (6) : Il a encore dû laisser ses partenaires en cours de match, blessé. Remplacé par GRADIT, qui n'a pas montré grand chose cette fois-ci.



MICHELIN (7) : Il a fait le boulot sans pour autant étinceler.



HAIDARA (8) : De bons débordements côté gauche, il est apparu en bonne forme et en progression offensivement.



CAHUZAC (7) : Une partie pleine de répondant à l'image de quelques interventions très incisives.



MAURICIO (6) : Toujours bon au pressing, mais il n'a pas réussi à réellement peser offensivement.

Remplacé par Corentin JEAN qui devrait le concurrencer côté droit, il a montré quelques qualités avec le ballon.



GILLET (7) : Le capitaine lensois a été égal à lui-même. S'est projetté aux avant-postes mais n'a pas été récompensé.



ROBAIL (7) : Comme toute son équipe il a soufflé le chaud et le froid. Une meilleure deuxième période commencée par un but qui rapporte un point important au racing.



SOTOCA (5) : Très peu en vue, il n'a pas sû exploiter les quelques ballons intéressants. Remplacé par Manuel PEREZ en toute find e match, mais il n'a pû empêcher l'égalisation bretonne.