EA Guingamp - RC Lens : L’analyse de l’adversaire

Avant chaque rencontre, la rédaction de MadeInLens passe au crible l’adversaire à venir de nos Sang et Or. Prochain adversaire au menu : Guingamp. Forme du moment, premiers matchs, effectif et joueur à suivre : on vous dit tout sur les bretons avant la rencontre de ce samedi.

Guingamp, après un début compliqué, du renouveau

Fraichement relégués de Ligue 1, le début de saison guingampais n’a pas été à la hauteur des attentes de ses dirigeants, coûtant la tête de Patrice Lair, venu succéder à Jocelyn Gourvennec après la relégation. L’arrivée de Sylvain Didot à la tête du groupe a semble-t-il redonné un nouveau souffle à l’équipe, permettant ainsi aux bretons de se replacer dans ce championnat de Ligue 2. Certes la dixième place actuelle n’est certainement pas suffisante pour un club qui avait de grosses ambitions en ce début de saison, mais ils peuvent encore croire aux barrages et la dynamique est positive à l’image du dernier match avant la trêve et une victoire 5-1 à Châteauroux. Il se pourrait bien que la seconde partie de saison soit bien meilleure du côté des Côtes d’Armor, méfiance donc…

Pas au top à domicile...

Trois victoires seulement en dix matchs à domicile, le bilan n’est pas suffisant pour Guingamp sur sa pelouse. Sur leurs quatre derniers matchs au Roudourou, les hommes de Didot n’ont pas remporté le moindre match (deux nuls et deux défaites). Guingamp se porte donc mieux loin de ses terres, ce qui n’est pas vraiment à l’habitude du club ces derniers temps, une belle opportunité pour les Sang et Or ? Si le jeu produit est plutôt agréable à voir, le problème pour les guingampais se trouve bien dans l’efficacité ces dernières semaines, puisque malgré une attaque en pleine forme à l’extérieur, c’est beaucoup moins le cas au Roudourou.

Une attaque de feu, mais une défense fébrile

Meilleure attaque du championnat, ex aequo ave le FC Lorient, Guingamp flambe dans le domaine offensif cette saison. Avec 32 buts inscrits en 19 journées, ils ont une moyenne de 1,7 but par match, de quoi inquiéter les défenseurs lensois. Emmenée par un Frantzy Pierrot en grande forme cette saison, l’attaque bretonne possède de nombreux atouts et le danger peut venir de partout avec Rodelin, Gomis ou encore Roux. Si le secteur offensif est une belle réussite cette saison, ce n’est pas vraiment le cas défensivement, puisqu’avec 24 buts encaissés, ils pointent à la douzième place du classement des défenses, loin derrière les équipes qui jouent la montée. Malgré la présence de plusieurs joueurs d’expérience dans ce secteur avec Kerbrat, Sorbon ou Bussmann, les guingampais ont encaissé au moins un but lors de quatorze match de la phase aller.

Dans quel état vont se présenter les guingampais ?

Ce match entre guingampais et lensois initialement prévu la semaine passée a été décalé à ce samedi suite au drame intervenu durant la semaine dernière, avec la mort tragique du joueur breton Nathaël Julan dans un accident de voiture. Cette épreuve tragique a sans aucun doute touché l’ensemble des joueurs guingampais ainsi que le staff et a certainement beaucoup perturbé la préparation de ce match. Après cette semaine bien difficile à vivre pour un groupe la question de la préparation optimale des joueurs bretons se pose, mais surtout celle de l’état psychologique dans lequel va se présenter les joueurs.

Le joueur à suivre : Frantzy Pierrot

Pour sa première saison en France, le joueur haïtien est l’une des révélations de ce début de saison. Après une saison plutôt réussite en Belgique, avec 8 buts en 35 matchs joués, l’attaquant de 24 ans débarque en Bretagne durant le mois d’aout et a déjà marqué 7 buts en 14 matchs avec Guingamp, de quoi rentabiliser son transfert lors du mercato estival. Puissant et très efficace devant le but, il fait mal aux défenses adverses et joue un rôle majeur dans la belle efficacité offensive de son équipe.