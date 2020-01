Le résumé de la conférence de presse de Philippe Montanier avant Guingamp - Lens

Philippe Montanier s'est présenté pour la première fois de l'année devant la presse. Au programme, l'impatience de la reprise et une revue d'effectif de son groupe.

Reprise

P.M. : "Steven Fortes et Cheick Traoré étaient absents pour les obsèques de leur ami Nathaël Julan au Havre."

"On est 23 joueurs à l'entraînement, plus de blessé avec Steven Fortès qui a repris avec le groupe."



Adversaire

P. M. : "Guingamp est la meilleure attaque du championnat. Ils ont eu du mal au début à digérer leur descente. Mais en fin de 1ère partie de saison, ils ont retrouvé toutes leurs qualités et potentiel."



Infirmerie

Steven Fortès et Charles Boli seront indisponibles. Le coach artésien ajoute néanmoins que C. Boli, qui vient de prolonger son contrat, est tout proche de revenir.



Mercato

P. M. : "Un départ peu arriver pour les joueurs très peu utilisés. On étudie, comme ce fut le cas pour Arial Mendy. Mais pour ceux qui jouent, on veux garder toutes les forces vives."



Corentin Jean

P. M. : "Corentin Jean a un jeu d'appel et il combine bien avec les autres. Il est dans l'état d'esprit du groupe en place."

Source: RCLens.