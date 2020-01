Une montée qui se jouera à Bollaert pour le RC Lens ?

Le retour sur les terrains a été reporté pour le RC Lens qui aura bénéficié de 15 jours de travail pour préparer le déplacement à Guingamp.

Le début d'un semi-marathon décisif que le racing commencera dans une situation idéale et inédite pour le club dans le championnat de Ligue 2: Avec 40 points à la trève, les raisons d'être optimistes -mais concentrés sur l'objectif- sont réelles.

Une montée qui se joue à environ 68 points

Depuis 5 ans, la seconde place de Ligue 2 se joue en moyenne à 68 points, même si ces deux dernières années la barre a été placée plus haute (72 et 69 points pour devancer le troisième).

Un objectif minimal de 28 points à glaner sur la seconde partie de saison qui offre une marge très intéressante pour une équipe qui en a donc déjà pris 40 durant la phase aller.



Bollaert-Delelis est la clef

Déjà leader du classement à domicile, n'ayant laissé échapper que 5 points en 9 matchs (7 victoires, 1 nul 0-0 contre Auxerre et 1 défaite face au Havre), le calendrier du RC Lens sera aussi légérement favorable, avec 10 matchs à jouer à Bollaert sur la phase retour pour 9 à l'extérieur.

Et ainsi, un total intéressant de pas moins de 30 points à prendre à la maison...



Un effectif conséquent

En dehors de l'esprit d'équipe qui anime le groupe de P. Montanier, c'est la quantité de joueurs et l'homogénéïté de leur niveau qui pourrait aussi faire la différence, que ce soit

par rapport au RC Lens des saisons précédentes, ou bien aux autres candidats à la montée qui redoutent également tous la "baisse de régime" du printemps.

Qui plus est, plusieurs d'entre eux vont disposer d'une certaine fraicheur, que ce soit les blessés sur le retour (Fortès, Gradit), les recrues qui manquaient de rythme (Keita, Moukandjo, Jean),

ou enfin d'autres qui ont été moins utilisés (Perez, Boli).

Pour repartir du bon pied, les joueurs lensois compteront faire un bon résultat à Guingamp, samedi prochain (18 janvier) à 18h30.