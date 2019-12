Joseph Oughourlian confiant et ambitieux pour le RC Lens

Joseph Oughourlian, président et actionnaire majoritaire du RC Lens, a accordé un long entretien à la Voix des Sports, paru ce jour. Il se montre confiant et ambitieux pour les années à venir, signe de son implication pour le club.

Confiance envers son équipe

"Très heureux du travail effectué par A. Pouille et F. Ghisolfi"

Point d'orgue depuis son rachat du RC Lens, il souligne le professionnalisme des personnels mis en place, avec un soutien vers son directeur sportif, novice dans ce rôle, critiqué sur la fin dem ercato agitée cette année, et qui doit succèder au très bon Eric Roy.



Finances

Dans son domaine de prédilection, il se veut rassurant sur les capacités financières du club. Une réduction drastique des pertes du club (en L2) de 17M€ à 3M€ est même évoquée. De quoi envisager l'autonomie si le club remontait en Ligue 1? et me^me plus selon lui:

"Si on montait demain, on aurait un budget conséquent, même si je reste seul actionnaire."



Actionnariat

"Je suis prêt à ouvrir la porte à d’autres si on m’apporte des moyens financiers ou quelque chose sur le plan sportif."

La recherche de partenaires "premium" est donc tout à fait envisagée, d'autant que le club, asséni, ferait l'objet de convoitises une fois en L1. Mais une fois de plus, la confiance et l'ambition semblent ressortir de ces propos, plutôt qu'y voir une future vente à l'emporte-pièce.



Prix des places

"Je souhaite conserver cette politique sociale avec des prix très bas, notamment en Marek. Mais d'autres places augmenteront [NDLR: en L1]."



Rêves d'Europe

C'est certainement la phrase choc de cette interview, la remontée étant l'objectif à court terme, J. Oughourlian ne semble pas vouloir s'arrêter là à moyen ou long terme :

"Je ne clame pas cette ambition, mais je ne suis pas venu ici pour jouer le maintien perpétuel en Ligue 1. Mon rêve secret c’est de ramener l’Europe à Bollaert, mais chaque chose en son temps."



Le président s'accorde sur l'opinion générale sur la Ligue 1, constituée de clubs parfois très faibles sur certains points (installations, supporters, cohérence des finances...), et en profite même pour tacler d'anciens joueurs ayant rejoint ce style de club :

"Voir des mecs comme J-K. Duverne et M. Chouïar demander à partir... Je ne comprends pas qu'on puisse préférer jouer à Dijon ou à Brest plutôt qu'à Lens!"





Source: La Voix des Sports.