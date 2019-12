Lens - Niort : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens suite au match Lens - Niort (1-0). Les lensois passent la trêve en leaders de la Domino's Ligue 2 :

Jean-Louis LECA (7) : Les matchs se suivent se ressemblent pour le portier lensois: Peu mis à contribution, il a rassuré son équipe dans les rares moments chauds.



Zakaria DIALLO (7) : De belles relances pour le solide défenseur. Termine l'année bien mieux qu'à son arrivée. Attention à la baisse de régime, il avait commencé la MLS en mars.



Cheick DOUCOURE (8.5) : On pouvait craindre un contre-coup suite à sa prolongation de contrat. Il n'en a rien été, et il a même été à l'origine du contre qui mène à l'ouverture du score, après une intervention risquée mais salvatrice.



Clément MICHELIN (6) : N'a pas eu de précision dans son apport offensif. Un peu moins en jambes et touché plusieurs fois, il a été remplacé par Cheick TRAORE.



Aleksandar RADOVANOVIC (6) : RAS pour Radovanovic qui n'a pas été très sollicité dans le centre gauche de la défense lensoise.



Massadio HAIDARA (7) : Quelques montées pour faire le surnombre mais aurait pû faire plus. A bien fermé son côté.



Yannick CAHUZAC (7) : On a craint le pire après l'expulsion de Simon Banza, où il récolte un carton jaune pour de véhémentes contestations.



Guillaume GILLET (7) : Match intéressant, ponctué de quelques frappes qui auraient s'avérer très dangeureuses.



Tony MAURICIO (6) : Il est revenu à un bon niveau après quelques matchs plus difficiles juste après sa blessure.

Remplacé par Simon BANZA, cataclysmique, qui a été expulsé pour un tacle par derrière après 10 minutes sur le terrain...



Florian SOTOCA (7) : Extrêmement altruiste sur le but lensois, il a parfaitement joué le contre de la victoire.



Gaëtan ROBAIL (7) : Facile buteur après l'offrande de Florian Sotoca, on pourra par contre regretter sa gestion des coups de pieds arrêtés

Remplacé par Manuel PEREZ, qui a aidé à gérer le score en infériorité numérique.