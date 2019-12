Classement Ligue 2 : Lens champion d'automne, Lorient et Troyes à la poursuite

La phase aller de Domino's Ligue 2 est désormais terminée avec ce samedi les deux bonnes opérations lensoises et troyennes: Troyes s'est en effet imposé sur Ajaccio 2 buts à 1 et recolle au plus près de Lens et Lorient.



Le RC Lens affiche donc un très bon bilan de 40 points, mais Lorient (39 points) et donc Troyes (38 points) sont à la poursuite du leader. Les trois équipes affichent 12 victoires en 19 matchs, mais c'est Lens qui a perdu le moins de matchs (3).

Après Troyes, Les deux autres places de barragistes sont tenues à bonne distance par Ajaccio (33 points) et Valenciennes, 30 points, tout comme Clermont. Un écart déjà conséquent de respectivement 7 et 10 points avec le racing, qui passera donc de bonnes vacances en tête de la Ligue 2.