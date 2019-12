Ajaccio - Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes de la rédaction MadeInLens suite à la victoire importante du RC Lens en Corse (2-1, 2x Sotoca) hier :

LECA (6) : Après le but où il ne pouvait faire grand-chose car masqué par toute son équipe, il a répondu présent dans les rares occasions où il a été mis à contribution.



DOUCOURE (6) : Moins tranchant défensivement et offensivement qu'à l'accoutumée, mais sans faire d'erreur.



DIALLO (7) : Sur sa très bonne lancée des dernières semaines. Malchanceux sur les corners offensifs.



RADOVANOVIC (6) : Tout comme Doucouré, il a fait le job sans plus d'éclat.



MICHELIN (7) : A eu moins de possibilités offensives (surtout en première période) mais a essayé de se montrer.



HAIDARA (7) : Progresse dans son apport offensif, souligné par sa passe décisive sur le second but.



CAHUZAC (7) : Constant dans apport, il n'a pas raté son retour en Corse.



MAURICIO (7) : Seul joueur a faire les efforts en début de match, il semble revenir à un bon niveau. Remplacé par MOUKANDJO, qui lui aussi semble retrouver du rythme. A aussi démontré son excellente vision du jeu.



GILLET (6) : Le capitaine lensois reste régulier dans ses bonnes prestations, mais on le sent toujours plus fatigué qu'en début de saison.



SOTOCA (8) : Enfin un match sous le sceau du réalisme pour l'attaquant lensois. Avec un doublé opportuniste, il enterre à nouveau les doutes et attends la concurence (Keita, Boli, Jean?) pour sa place de titulaire.



ROBAIL (8) : Très remuant en seconde période, il a posé beaucoup de problèmes à la défense corse, la meilleure du championnat avant ce match. Sa chavauchée mène au but de la victoire.

Remplacé par MESLOUB (qui semble devoir se montrer dans l'optique d'un départ), qui a contrôler pour conserver le score.

MONTANIER (6) : S'il n'a pas sû insuffler ce qu'il fallait à ses joueurs en démarrant le match, il l'a fait à la mi-temps. Aurait pû utiliser son dernier remplacement avec une entrée du jeune Sow en fin de match.