Ajaccio - Lens : L'analyse de l'adversaire

Avant chaque rencontre, la rédaction de MadeInLens passe au crible l’adversaire à venir de nos Sang et Or. Rendez-vous ce samedi face à Ajaccio. Forme du moment, statistiques, effectif et joueur à suivre: On vous dit tout sur les corses avant la rencontre de ce samedi.

Ajaccio, l’équipe surprise du début de saison

Troisième à seulement un petit point des Sangs et Or, les corses sont à l’affût dans ce championnat de Ligue 2 pour lutter pour un accessit en fin de saison. Confronté à des problèmes financiers et administratifs la saison passée, le voyant menacé d’une relégation administrative, le club corse a su gérer cette période délicate pour mieux rebondir. Si le mercato estival ne fut pas fringuant, Olivier Pantaloni et ses dirigeants ont misé sur de jeunes talents à l’image de Cuypers, Jallow ou Flips, tout en allant chercher un attaquant sûr de Ligue 2 avec Gaëtan Courtet. Contraint de laisser partir Nouri, mais aussi d’autres cadres afin de combler les trous dans les finances du club, les ajacciens ont cependant réussi à construire un effectif de qualité, en témoigne leur très beau début de saison.

Ajaccio repose sur une défense solide

Meilleure défense du championnat avec seulement 11 buts encaissés en 17 journées de championnat, les corses peuvent s’appuyer sur cette solidité pour bien figurer dans le championnat de Ligue 2. Si l’effectif est très jeune, l’expérience de Jérémy Choplin et Cédric Avinel en défense, associée à celle de Benjamin Leroy dans les buts, n’est pas anodine dans l’efficacité de l’arrière garde corse. Si la défense est bien imperméable, l’attaque ajaccienne est loin d’être inefficace puisqu’avec 21 réalisations, elle pointe à la 5ème place du classement des attaques. Défense solide et attaque efficace, voilà qui résume bien l’ACA.

Ajaccio, plus à l’aise loin de ses terres…

Il est bien souvent difficile de se déplacer en Corse, les lensois sont bien placés pour le dire… Mais cette saison, les ajacciens sont bien plus efficaces à l’extérieur, puisqu’ils sont la deuxième meilleure équipe loin de leurs terres derrière Lorient. A domicile en revanche, ils pointent seulement à la dixième place du classement, notamment à cause des quatre matchs nuls subis sur les huit rencontres jouées à François Coty. Peut être un bon signe donc pour les lensois…

Ajaccio, plus de trois mois d’invincibilité !

Il faut remonter au 30 août 2019 et un match face à Auxerre pour voir la dernière défaite de l’ACA en championnat. Plus de trois donc sans subir le moindre revers en Ligue 2, chiffre qui prouve la solidité et la belle série des corses. Une chose est sûre donc, Ajaccio n’est plus vraiment une équipe surprise dans ce championnat puisque les hommes de Pantaloni font peur, notamment avec cette statistique d’invincibilité, puisque c’est la plus belle en cours de toutes les équipes de Ligue 2. Le match des Sang et Or en Corse s’annonce donc bien complexe à aborder !

Joueur à suivre : Gaëtan Courtet

C’est un visage bien connu des suiveurs de la Ligue 2, l’attaquant de 30 ans est un habitué des joutes de l’anti chambre du football français et il s’y plait plutôt bien. Malgré une saison dernière peu prolifique à Lorient (2 buts), il semble s’être relancé en Corse où il a déjà inscrit 5 buts. Très précis devant le but et bien difficile à gérer pour les défenseurs, il ne faudra pas lui laisser trop de ballons ni d’espaces ce samedi…