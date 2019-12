Corentin Jean (Toulouse) va être prêté à Lens

Les médias habituellement proches du Toulouse FC l'annonçaient au matin, l'ailier droit Corentin Jean devrait être prêté dès janvier au RC Lens.

Une piste qui remplace celle de Frank Honorat (Saint-Etienne), précédemment évoquée mais qui semble innaccessible.



Jean est un ailier de poche rapide qui revient de blessure. L'axe Lens-Toulouse fonctionne donc à plein régime grâce à Mickaël Debève on imagine, et suite au transfert de Clément Michelin et Steven Fortès par exemple.

En revanche, on se demande pourquoi renforcer un poste offensif qui semblait déjà pourvu, avec T. Mauricio, les polyvalents F. Sotoca et J. Keita, et l'éclosion de C. Boli.