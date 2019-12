John Bostock peu utilisé à Nottingham

Revenu de Turquie à Toulouse pour suivre Alain Casanova, John Bostock avait d'abord perdu sa place dans le onze toulousain. Encore plus en difficulté depuis l'éviction de son ancien coach à Lens, il a été prêté cette saison à Nottingham Forest, en Championship.

Malhreusueement pour lui, il n'est guère plus utilisé dans le 13ème club de sa carrière: 3 apparitions seulement en championnat pour 1 passe décisive, il est donc cantonné au banc de touche.



Avec encore 1 an et demi de contrat à Toulouse, il devrait dans les mois à venir avoir le choix entre un nouveau départ, ou bien pourquoi pas retrouver la Ligue 2 avec le TFC (actuelle lanterne rouge de L1) et faire une bonne saison dans ce championnat qui lui avait permis d'y effectuer la meilleure de sa carrière, sous le maillot lensois en 2016.