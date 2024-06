Match en retard: L'OM défait, Lens vers l'Europe

NC/watermark

En match en retard de la 32ème journée de championnat, l'OM a été défait et laisse ainsi le RC Lens maître de son destin quant à une qualification européenne, dimanche!

L'OM pouvait encore revenir à hauteur du racing, et de l'Olympique Lyonnais, à 50 points, et avec une différence de but favorable aux marseillais. Ce ne sera pas le cas après une défaite 1 à 0 à Reims ce mercredi soir.

Un match nul suffira pour être européen

Lens devra néanmoins glaner le match nul, ou mieux, gagner, face à Montpellier dimanche soir, pour valider ainsi une qualification européenne. La Ligue Europa reste accessible en cas de victoire, et si le Paris Saint-Germain gagnait la Coupe de France face à l'OL.

Un match nul suffira également pour le ticket européen, mettant l'OM hors-jeu. En effet, dans ce cas, seul Lyon pourrait encore dépasser Lens, mais la septième place serait alors forcément qualificative pour la Ligue Conférence.

Scénarios encore possibles en cas de défaite

Tout ne serait néanmoins pas perdu en cas de défaite lensoise. Lens pourrait encore terminer septième, et devra alors compter sur le PSG en Coupe de France, ou sur une nouvelle contre-performance marseillaise lors de la dernière journée. Espérons ne pas arriver à ces calculs en fin de semaine!